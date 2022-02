American Lithium-Aktie: Geben die Bullen die passende Antwort?

Am Donnerstag geht es für viele Technologiewerte wieder in südlicher Richtung. Auf dem Sektor lasten das schwache Quartalsergebnis und die Gewinnwarnung der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms, deren Aktie um rekordhohe 25 Prozent einbricht. Das hinterlässt auch bei den Papieren des Lithium-Unternehmens American Lithium Spuren. Sie verlieren mehr als 7 Prozent an Wert und setzen im Tagesverlauf auf der 200-Tage-Linie (EMA200) auf.

