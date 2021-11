American Lithium-Aktie: Eigentumsrechte in Peru endgültig gesichert?

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

American Lithium verfügt derzeit über drei größere Projekte. Zwei dieser Projekte befinden sich in Peru. Das peruanische Gerichtsurteil hatte den Streit um die Eigentumsrechte an 32 Konzessionen von American Lithium zur Grundlage.

Bereits am 2. November hatte das Gericht in Peru die Eigentumsrechte des Unternehmens an seinen Konzessionen bestätigt. In dieser Woche hatte American Lithium den offiziellen Gerichtsbeschluss erhalten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung