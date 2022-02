American Lithium-Aktie: Die Bullen werden wieder abgewiesen

Der auf dem Tief vom 24. Januar bei 1,75 Euro gestartete Versuch der Bullen, die American-Lithium-Aktie wieder ansteigen zu lassen, fand bislang am gleitenden Durchschnitt sein Ende. Nur am 1. Februar gelang es kurzzeitig, einen signifikanteren Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt zu vollziehen. Dieser wurde aber umgehend wieder abverkauft. Seitdem beißen sich die Bullen an diesem Widerstand die Zähne aus.

American-Lithium–Aktie: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung