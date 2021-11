American Lithium-Aktie: Bullen oder Bären – wer macht das Rennen?

Im Lithium-Sektor hat es am Donnerstag das große Reinemachen gegeben. Viele Lithium-Werte erfuhren deutliche Korrekturen. Dabei stach besonders die Aktie von Standard Lithium heraus, die am Ende des Tages fast 20 Prozent schwächer notierte. Bei der Aktie von American Lithium fielen die Verluste nicht ganz so heftig aus, ließen den Kurs aber immer noch um fast 8 Prozent zurückkommen.

Kann sich die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!