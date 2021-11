American Lithium-Aktie: Die Bullen lassen die Muskeln spielen!

Aktien von Lithium-Explorern erfreuen sich derzeit an den Märkten großer Beliebtheit. In den letzten Wochen konnte die Aktie von American Lithium besonders stark vom Hype um den weißen Rohstoff profitieren. So sattelte der Anteilsschein allein in der letzten Oktober-Woche sagenhafte 36,05 Prozent auf und schob sich ganz dicht an das Februar-Hoch von 4,21 kanadische Dollar (CAD) heran. Anfang November gelang schließlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



