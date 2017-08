'American Gods' sei Dank: RTL mit neuem Schwung im zweiten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

KÖLN (dpa-AFX) - Die europäische Sendergruppe RTL hat im zweiten Quartal stark vom Erfolg der Fantasy-Serie "American Gods" profitiert.



Von April bis Juni legte der Umsatz im Vorjahresvergleich um 8,8 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro zu, wie die Bertelsmann-Tochter am Mittwoch in Köln mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Die Serie hatte RTL an den Streamingdienst Amazon Prime Video verkauft.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel indes um 7,4 Prozent auf 362 Millionen Euro, was der Konzern mit einer Einmalzahlung bei der französischen Tochtersendergruppe M6 begründete. Ohne diesen Effekt wäre das operative Ergebnis demnach um 4 Prozent gestiegen. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 183 Millionen Euro (Vorjahr: 203 Millionen Euro) hängen.

Neben der Bekanntgabe einer Komplettübernahme der Werbetechnologieplattform SpotX bestätigte das Management zudem die Prognosen für das laufende Jahr. Demnach soll der Umsatz 2017 um 2,5 bis 5 Prozent steigen und das operative Ergebnis weitgehend stabil bleiben./kro/stb