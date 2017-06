American Express: Der starke Dollar drückte die Bilanz!

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Liebe Leser,

Amex hat zu Jahresbeginn einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Der Überschuss sank im 1. Quartal um 13% auf 1,2 Mrd $. Die Einnahmen gingen um 2,5% auf 7,9 Mrd $ zurück. Amex begründete den Rückgang mit dem Ende einer Kreditkarten-Partnerschaft mit der Großhandelskette Costco. Das Kreditkartenunternehmen hat das Kundenportfolio von Costco an die US-Bank Citigroup verkauft. Die Transaktion war im Juni 2016 abgeschlossen worden. Die Kooperation mit Costco war für rund 8% der Umsätze verantwortlich.

Amex ist neben Visa und Mastercard einer der 3 großen Kreditkarten-Anbieter weltweit

Um die finanziellen Folgen aufzufangen, kürzte der Konzern die Kosten und erhöhte seine Marketingausgaben. Zudem hat der starke Dollar die Bilanz gedrückt, der Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung verringert. Bereinigt um diesen Verkauf und Währungseffekte kletterten die Einnahmen um 6,6%. Der CEO zeigte sich mit dem Jahresstart insgesamt zufrieden. Sowohl bei Geschäftskunden als auch bei Privatkunden war die Geschäftsdynamik in den USA und wichtigen Auslandsmärkten erfreulich.

Die Ausgaben der Karteninhaber stiegen bereinigt um 8%. Amex ist neben Visa und Mastercard einer der 3 großen Kreditkarten-Anbieter weltweit. Im Unterschied zu den Konkurrenten vergibt Amex auch den eigentlichen Kredit. Dadurch verdient der Konzern nicht nur an den Gebühren für Kartenzahlungen, sondern auch an Zinseinkünften. Für 2017 rechnet der Konzern mit einem Gewinn je Aktie in einer Spanne zwischen 5,60 und 5,80 $.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.