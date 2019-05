American Express: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Der Kurs der Aktie American Express steht am 05.05.2019, 18:04 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 119,34 USD. Der Titel wird der Branche "Verbraucherfinanzierung" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat American Express auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,13 liegt American Express unter dem Branchendurchschnitt (60 Prozent). Die Branche "Verbraucherfinanzierung" weist einen Wert von 35,41 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für American Express beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,33 Prozent und liegt mit 0,09 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,42) für diese Aktie. American Express bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für American Express liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 4 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das American Express-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 110,75 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (119,35 USD) könnte die Aktie damit um -7,21 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die American Express-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.