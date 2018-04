American Express: Quartalsrgebnisse im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Liebe Leser,

die American Express Aktie wies seit Beginn des Jahres eine deutliche Korrektur innerhalb des sekundären Aufwärtstrends auf, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Dabei testete sie bereits zwei Mal die untere Trendlinie des Trendkanals. Sollte sie in den nächsten Wochen darunter fallen, was bei Kursen unterhalb von 88,50 US-Dollar je Aktie der Fall wäre, dürfte das Korrekturpotential in diesem Fall bis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.