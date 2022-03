American Express: Markenanmeldungen für NFT- und Metaverse-Anwendungen!

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

American Express Company(NYSE:AXP) – der zweitgrößte Zahlungsabwickler der Welt – zeigt Interesse an der Metaverse- und Non-Fungible-Token-Technologie (NFT).

Was geschah: American Express reichte am 9. März Markenanmeldungen für NFT- und Metaverse-Anwendungen beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) ein, wie aus einem Briefwechsel mit dem vom USPTO lizenzierten Markenanwalt Michael Kondoudis hervorgeht.

Die sieben Marken (Seriennummern: 97302767, 97302817, 97302865, 97302893, 97302955, 97303042, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung