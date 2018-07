American Express: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Am 26.07.2018, 02:00 Uhr notiert die Aktie American Express an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 102,63 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Verbraucherfinanzierung".Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für American Express entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Die Aktie von American Express gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 14,85 insgesamt 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Specialty Finance", der 38,62 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

