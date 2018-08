American Equity Investment Life: Dies ist jetzt besonders wichtig

In unserer neuen Analyse nehmen wir American Equity Investment Life unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Lebens- und Krankenversicherung". Die American Equity Investment Life-Aktie notierte am 03.08.2018 mit 35,45 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für American Equity Investment Life haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,36 und liegt mit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Insurance) von 50,51. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält American Equity Investment Life auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der American Equity Investment Life von 35,45 USD ist mit +10,3 Prozent Entfernung vom GD200 (32,14 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 35,74 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,81 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der American Equity Investment Life-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. American Equity Investment Life zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.