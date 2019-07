American Equity Investment LifeLohnt sich das wirklich, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

American Equity Investment Life, ein Unternehmen aus dem Markt "Lebens- und Krankenversicherung", notiert aktuell (Stand 02:10 Uhr) mit 27.43 USD fast gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für American Equity Investment Life entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Equity Investment Life liegt bei einem Wert von 7.32. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Versicherung" (KGV von 45,47) unter dem Durschschnitt (ca. 84 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist American Equity Investment Life damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Sentiment und Buzz: Bei American Equity Investment Life konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei American Equity Investment Life in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt American Equity Investment Life für diese Stufe daher ein "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die American Equity Investment Life 2 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu American Equity Investment Life vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 27,43 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 21,52 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 33,33 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".