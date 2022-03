American Depositary Shares Each Rep-Aktie: Leerverkaufsquote um 3,66% angestiegen!

Baidu Inc – American Depositary Shares Each Rep’s (NASDAQ:BIDU) Leerverkaufsquote ist seit dem letzten Bericht um 3,66% angestiegen. Das Unternehmen meldete kürzlich, dass es 7,24 Millionen leerverkaufte Aktien hat, was 2,55% aller regulären Aktien entspricht, die zum Handel verfügbar sind. Auf der Grundlage des Handelsvolumens würden Händler im Durchschnitt 2,1 Tage benötigen, um ihre Short-Positionen zu decken.

Warum das Leerverkaufsinteresse wichtig ist

Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung