American Campus Communities: War das schon alles?

Für die Aktie American Campus Communities stehen per 24.07.2018 40,6 USD an der Heimatbörse New York zu Buche.Wie American Campus Communities derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. American Campus Communities weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,51 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Real Estate") von 4,05 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,46 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

