American Axle & Manufacturing: Da kann man nur noch staunen

Der Kurs der Aktie American Axle & Manufacturing steht am 23.08.2019, 11:24 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 6.95 USD. Der Titel wird der Branche "Auto Teile und Ausrüstung" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir American Axle & Manufacturing einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob American Axle & Manufacturing jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen American Axle & Manufacturing. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der American Axle & Manufacturing wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für American Axle & Manufacturing aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der American Axle & Manufacturing liegt im Mittel wiederum bei 17,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 6,95 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 154,2 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der American Axle & Manufacturing insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. American Axle & Manufacturing liegt mit einem Wert von 2,74 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 83 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Automatische Komponenten" von 15,67. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".