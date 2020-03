American Assets Trust Inc: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "SunPower":

An der Börse notiert die Aktie American Assets Trust Inc am 24.03.2020, 20:07 Uhr, mit dem Kurs von 23.23 USD.

Unsere Analysten haben American Assets Trust Inc nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für American Assets Trust Inc heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 75,53 Punkten, zeigt also an, dass American Assets Trust Inc überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. American Assets Trust Inc ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 80,08). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. Zusammen erhält das American Assets Trust Inc-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über American Assets Trust Inc in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über American Assets Trust Inc wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der American Assets Trust Inc von 22,05 USD ist mit -51,55 Prozent Entfernung vom GD200 (45,51 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 41,77 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -47,21 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der American Assets Trust Inc-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.