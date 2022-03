American Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Für die Aktie American -Oh aus dem Segment "Mehrspartenversicherung" wird an der heimatlichen Börse New York am 16.03.2022, 10:27 Uhr, ein Kurs von 139.31 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir American -Oh einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob American -Oh jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der American -Oh von 139,31 USD ist mit +4,79 Prozent Entfernung vom GD200 (132,94 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 134,25 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,77 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der American -Oh-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei American -Oh aktuell 1,63. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -52,37 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Versicherung". American -Oh bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei American -Oh beträgt das aktuelle KGV 11,18. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" haben im Durchschnitt ein KGV von 39,12. American -Oh ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.