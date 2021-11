American Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "American Financial Group":

An der Börse New York notiert die Aktie American -Oh am 26.11.2021, 16:58 Uhr, mit dem Kurs von 137.22 USD. Die Aktie der American -Oh wird dem Segment "Mehrspartenversicherung" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. American -Oh zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die American -Oh-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die American -Oh-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu American -Oh vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 117,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -17,1 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (141,73 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält American -Oh somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Die Aktie von American -Oh gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 13,19 insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 40,15 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".