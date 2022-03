American Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "American Financial Group":

Für die Aktie American -Oh stehen per 26.03.2022, 00:07 Uhr 147.07 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. American -Oh zählt zum Segment "Mehrspartenversicherung".

American -Oh haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt American -Oh damit 35,94 Prozent über dem Durchschnitt (14,68 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt 30,44 Prozent. American -Oh liegt aktuell 20,19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,18 und liegt mit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 39,05. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält American -Oh auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der American -Oh von 147,07 USD ist mit +10,05 Prozent Entfernung vom GD200 (133,64 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 135,15 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,82 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der American -Oh-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.