American Airlines steigt bei China Southern ein

PEKING (dpa-AFX) - American Airlines steigt mit 1,5 Milliarden Hongkong-Dollars, umgerechnet 184 Millionen Euro, bei der chinesischen Fluggesellschaft China Southern ein.



Das US-Unternehmen übernimmt dafür 2,76 Prozent der Anteile an der größten staatlichen chinesischen Airline, wie China Southern am Dienstag an der Hongkonger Börse mitteilte.

Beide Unternehmen vereinbarten auch eine enge Kooperation unter anderem im Verkauf, der Nutzung von Flughäfen und im Code-Sharing bei Flügen. China Southern wolle mit mit Oneworld-Partner seine strategische Geschäftsentwicklung fördern, teilte das in Guangzhou (Kanton) in Südchina ansässige Unternehmen mit. Der Einstieg muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

Der Flugverkehr in China wächst rasant. Nach den Erwartungen der Lufttransportorganisation IATA dürfte das Reich der Mitte voraussichtlich in den nächsten sieben Jahren die USA als größter Luftverkehrsmarkt überholen./lw/DP/mis