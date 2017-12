American Airlines Group: Die Investitionen beginnen sich auszuzahlen

Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

CEO Parker sieht seine Fluglinie auf einem guten Weg. Seiner Auffassung nach beginnen sich die Investitionen auszuzahlen. In der Kundengunst macht AA Fortschritte, und auch die Ticketpreise haben sich in dem umkämpften US-Markt leicht erholen können. Der durchschnittliche Ticketpreis stieg um 3,4%. Die Auslastung wurde annähernd konstant gehalten. Gekoppelt mit einem höheren Frachtaufkommen und gestiegenen Einnahmen aus neuen Kreditkartenabkommen resultierte das gestiegene Passagieraufkommen im 1. Halbjahr in einem Umsatzplus von 4,7%.

Kundenzuspruch beim Basic Economy-Tarif liegt im Rahmen der Erwartungen

Die gestiegenen Kerosinkosten und höheren Lohnabschlüsse konnten jedoch nicht in voller Höhe an die Kunden weitergegeben werden, sodass die Rentabilität unter Druck stand. Der operative Gewinn verschlechterte sich um 30,8%, und der Nettogewinn lag um 37% unter dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr wurde keine Prognose abgegeben. Es wurde für das 2. Halbjahr eine leicht verbesserte operative Marge in Aussicht gestellt.

Die neue Tarifstruktur, mit der ein breiteres Kundenspektrum angesprochen werden soll, wird schrittweise ausgeweitet. Der Kundenzuspruch beim Basic Economy-Tarif liegt im Rahmen der Erwartungen. Beim Premium-Tarif, der über 400 $ liegt, sieht der Konzern eine starke Nachfrage. Mit neuen Verkaufsinitiativen sollen verstärkt zahlungskräftige Firmenkunden für die Airline gewonnen werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.