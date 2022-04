American Airlines-Aktien: Warum die Aktien steigen!

Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

Finanztrends Video zu American Airlines



mehr >

Die Aktien der American Airlines Group Inc (NASDAQ:AAL) werden am Donnerstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen bessere Finanzergebnisse für das erste Quartal als erwartet bekannt gegeben hat und eine Rückkehr zur Profitabilität im zweiten Quartal in Aussicht gestellt hat. Überblick American meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 8,9 Mrd. $, was die Schätzung von 8,83 Mrd. $ übertraf,… Hier weiterlesen