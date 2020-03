American Airlines-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

Am Donnerstag schwappt die nächste Corona-Welle über die Märkte. Der Dow Jones erfährt in den ersten Handelsstunden den größten Rückgang seit mehr als 32 Jahren und büßt mehr als 3.000 Punkte bzw. 9,3 Prozent ein. Wegen der starken Verluste musste der Handel zeitweise ausgesetzt werden – es ist bereits das zweite Mal in dieser Woche.

Im Zuge dieses Abwärtssoges geht es für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung