American Airlines Aktie: Das Unternehmen ernennt Robert Isom zum Nachfolger von Doug Parker!

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL) ernennt Robert Isom, derzeit Präsident, zum neuen Chief Executive Officer. Isom wird auch in den Verwaltungsrat der Fluggesellschaft eintreten. Der derzeitige CEO Doug Parker wird am 31. März 2022 in den Ruhestand treten und weiterhin als Vorsitzender des Verwaltungsrats des Unternehmens fungieren.

Isom ist Präsident der American Airlines Group und von American Airlines, ihrer wichtigsten Tochtergesellschaft. Zuvor ...



