American Airlines-Aktie: Umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster!

American Airlines Group, Inc (NASDAQ:AAL) stieg am Mittwoch zeitweise um mehr als 10 % an, nachdem sie aus einem umgekehrten Kopf-Schulter-Muster auf dem Tages-Chart nach oben ausgebrochen war. Ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster kann entweder ein starker Umkehrindikator sein wenn es am Boden eines Abwärtstrends gefunden wird oder ein Fortsetzungsmuster in einem Aufwärtstrend. Wann entsteht ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster? Das Muster entsteht, wenn ein Wertpapier… Hier weiterlesen