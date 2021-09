American Airlines Aktie: Stärke inmitten der Marktschwäche!

Die Aktien der American Airlines Group Inc (NASDAQ:AAL) stiegen am Montag, nachdem das Weiße Haus angekündigt hatte, die Beschränkungen für Reisende aus dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union zu lockern. Ab November können ausländische Flugpassagiere mit einem Impfnachweis und einem negativen COVID-19-Test, der drei Tage vor der Reise durchgeführt wurde, in die USA einreisen.

Die Fluggesellschaften dürften nach dieser Ankündigung einen Schub



