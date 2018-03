American Airlines Aktie: Die Flotte soll jünger werden!

Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

American Airlines plant derzeit damit, das Alter der eigenen Flotte vor allem bei Maschinen für Mittelstrecken herunterzuschrauben. In den nächsten zwei Jahren sollen dafür insgesamt 45 Flugzeuge des Typs Boeing 737 ausgemustert werden. Laut Angaben des Konzerns erfolgt die Ausmusterung allein anhand des Alters der Maschinen. In der gleichen Zeit sollen 40 neue Boeing 737 Max in die Flotte aufgenommen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.