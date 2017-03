America First als Initialzündung für deutsche Unternehmen! / Startschuss für die globale dezentrale Transformation mit dem Interessensverband GADT (FOTO)

Krefeld (ots) -Interview mit dem Initiator des Interessenverband GlobalAssociation for decentralised Transformation (GADT) Olaf BerberichWas hat die Devise "America First" des neuen US-PräsidentenTrump für Auswirkungen?Es wurden klare Verhältnisse geschaffen. Deutsche Unternehmenwerden sich nicht weiter von den USA abhängig machen. Ein Neuanfangist möglich geworden. Es besteht die Chance eines goldeneneuropäischen Zeitalters der Dezentralisierung. Hierfür will der neueVerband GADT die Interessen bündeln.Was sollten wir in Deutschland in Zukunft anders machen?Lohnkosten in Billiglohnländern spielen zukünftig in der Produktionkeine Rolle mehr. Autonome Produktionszentren können in Kundennäheinnerhalb kürzester Zeit individualisierte Produkte liefern. Wirsollten uns vom amerikanischen Denken unabhängig machen und auf dieglobale dezentrale Transformation konzentrieren.Trump hat übersehen, dass es bisher im Rahmen der digitalenTransformation eine starke Ausrichtung auf den Taktgeber SiliconValley gibt. In der Internet getriebenen Entwicklung liegen Produkteder USA vorne. Nun muss sich jedes Unternehmen fragen, ob so vielAbhängigkeit gut ist.Was verstehen Sie unter globaler dezentraler Transformation?Wir leben in einer globalen Welt. Insofern sind auch in derDigitalisierung bestimmte globale Standards noch weiter auszubauen.Diese Standards dienen dazu, um optimal global kommunizieren undHandel treiben zu können.Derzeitig ist die IT als Umsetzer der digitalen Transformationzentral ausgerichtet. Dies ist gleichzusetzen mit einer hohenAbhängigkeit von amerikanischen Produkten. Wird "America First"konsequent umgesetzt, besteht das erhöhte Risiko einesWirtschaftskrieges, in dem deutsche Unternehmen dann beliebigüberwacht und manipuliert werden können. Solche zentralenAbhängigkeiten sind hoch gefährlich. Deshalb müssen wir da, womöglich, dezentrale Systeme auch dezentral miteinander vernetzten. Esist unsinnig, dass man zum Beispiel dezentrale Smart Home Geräte überzentrale Portale steuert und dadurch kritische Infrastrukturenschafft. Es ist also ein umfassendes Umdenken nötig.Warum ist hierfür ein neuer Interessensverband sinnvoll?Bisherige IT- und Internetverbände sind auf Anbieter zentralerSysteme ausgerichtet. Hier gibt es eine Vielzahl von Abhängigkeitenvon US-Firmen. Jeder Onlineportalanbieter ist zum Beispiel abhängigdavon, in Suchmaschinen gut gefunden zu werden. In der Cloud liegenalle Dienste bei wenigen zentralen Cloudanbietern und wenigenzentralen Rechenzentren. Dienstleister und Hardwareanbieter sind inerster Linie US-Firmen.Sicherheitsforscher sehen es weiterhin als Ritterschlag an, wennsie von den Geheimdiensten Aufträge erhalten. Entsprechend werden essich die bestehenden Verbände schwer tun, Dezentralisierung zufördern.Der neue Verband muss IT und digitale Transformation grundsätzlichneu denken. In Konsequenz sind neue Beratungsangebote zu entwickeln.Auch muss die Dezentralisierungsidee in der Politik verankert werden.Hierzu bedarf es umfangreicher Forschung und Studien. Erste Konzeptehabe ich im "Bauplan für die digitale Gesellschaft" vorgestellt.Wer sollte Mitglied bei GADT werden?Ideale Mitglieder sind Branchenverbände, die dann von GADT für dieeigenen Mitglieder Forschungs- und Beratungsdienstleistungen rund umdas Thema Dezentralisierung erhalten. Natürlich sind auch Unternehmenund Einzelpersonen willkommen, welche die globale dezentraleTransformation voranbringen wollen.Sie finden- Die Homepage des Interessenverbands unter http://gadt.eu- die Vita von Olaf Berberich unterhttps://www.xing.com/profile/Olaf_Berberich2- das Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation i.G. unter http://gisad.eu- Informationen zum Bauplan für die digitale Gesellschaft unterhttp://gisad.eu/der-bauplan/Folgen Sie dem neuen GISAD Twitter Account unterhttps://twitter.com/Olaf_BerberichPressekontakt:Olaf BerberichInitiator Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation47708 Krefeld, Postfach 100852Tel. 02151-3872601Web: http://gisad.euMail: vip@gisad.euOriginal-Content von: getTIME.net GmbH i.L., übermittelt durch news aktuell