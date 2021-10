Ameresco PV-Aktie: Prudential Private Capital investiert 44,8 Mio. $ !

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

Prudential Private Capital, Teil von. (NYSE:PRU), investiert 44,8 Millionen Dollar in(NYSE:AMRC) Ameresco PV Holdings X LLC. Prudential Private Capital stellte Ameresco PV Holdings X LLC 40,7 Millionen Dollar an vorrangig besicherten, festverzinslichen Schuldverschreibungen, 4,1 Millionen Dollar an variabel verzinslichen Schuldverschreibungen mit zweitem Pfandrecht sowie eine nicht in Anspruch genommene Pru-Shelf-Fazilität mit einer Kapazität ...