Ameresco-Aktie: Geht 15-jährige Partnerschaft mit Kauai Beach Resort ein!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Überblick(NYSE:AMRC) hat mit dem Kauai Beach Resort eine 15-jährige Energy as a Service (EaaS)-Vereinbarung für ein Energieeffizienz-Renovierungsprojekt im Wert von 15,5 Millionen US-Dollar geschlossen. Die Partnerschaft ermöglicht es dem 25 Hektar großen Resort am Meer, seine energietechnischen Anlagen zu modernisieren und zu ersetzen, ohne dass dafür Vorleistungen erbracht werden müssen. Ameresco wird in den nächsten zwei Jahren in mehreren Phasen neue Beleuchtungs- ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!