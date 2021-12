Ameresco-Aktie: Erwirbt Plug Smart für eine ungenannte Summe!

Überblick

Ameresco Inc.(NYSE:AMRC) hat Plug Smart, ein in Ohio ansässiges Energiedienstleistungsunternehmen, übernommen und damit sein bestehendes Angebot an Lösungen im Bereich intelligenter Gebäude erweitert. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Plug Smart ist spezialisiert auf die Entwicklung und Umsetzung von budgetneutralen Investitionsprojekten, einschließlich Gebäudesteuerungs- und Gebäudeautomatisierungssystemen. Plug Smart betonte, dass seine Erfahrung in der Gebäudesteuerung und bei intelligenten Gebäudelösungen Amerescos Ansatz zur Anpassung