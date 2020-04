Ameren: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Ameren":

An der Heimatbörse New York notiert Ameren per 24.04.2020, 02:19 Uhr bei 74.17 USD. Ameren zählt zum Segment "Multi-Hilfsprogramme".

Nach einem bewährten Schema haben wir Ameren auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ameren-Aktie hat einen Wert von 51,61. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (38,49). Ameren ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,49). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Ameren.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Ameren investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,54 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multi-Dienstprogramme einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,99 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Ameren wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Ameren aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Ameren liegt im Mittel wiederum bei 84,8 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 76,78 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 10,45 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Ameren insgesamt die Einschätzung "Buy".