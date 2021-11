Ameren Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Ameren":

Am 02.11.2021, 20:29 Uhr notiert die Aktie Ameren an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 84.23 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Multi-Hilfsprogramme".

Die Aussichten für Ameren haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Ameren aktuell 2,61. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,94 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme". Ameren bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ameren-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 81,92 USD mit dem aktuellen Kurs (84,28 USD), ergibt sich eine Abweichung von +2,88 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (84,63 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,41 Prozent Abweichung). Die Ameren-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,56 ist die Aktie von Ameren auf Basis der heutigen Notierungen 44 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" (42,1) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".