"Amelie rennt" (rbb/hr/SWR) / Premiere der preisgekrönten Coming-of-Age-Geschichte am 15. November bei KiKA

Erfurt (ots) - Erwachsenwerden ist nicht leicht, noch dazu, wenn man eineRiesenwut auf eine Krankheit hat. Die Protagonistin des vielfach ausgezeichnetenJugendabenteuerfilms "Amelie rennt" (rbb/hr/SWR) drückt diese Wut in einemständigen Kampf gegen die Welt aus. KiKA zeigt die Filmpremiere überSelbstständigkeit, Erwachsenwerden, Freundschaft und Mut am 15. November 2019 um19:30 Uhr bei LOLLYWOOD.Die 13-jährige Amelie (Mia Kasalo) ist eine waschechte Berlinerin und womöglichdas sturste Mädchen der ganzen Stadt. Amelie lässt sich von niemandem etwassagen, schon gar nicht von ihren Eltern, die sie nach einem Asthmaanfall in einespezielle Klinik nach Südtirol schicken. Amelie gefällt das gar nicht, undanstatt sich helfen zu lassen, reißt sie aus und flüchtet in die Berge, wo sieden 15-Jährigen Bart (Samuel Girardi) kennenlernt. Als der ungebetene Begleiterihr das Leben rettet, stellt Amelie fest, dass Bart viel interessanter ist, alsanfangs gedacht. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine abenteuerlicheReise, bei der es um hoffnungsvolle Wunder und echte Freundschaft geht.Ausgezeichnet mit dem "GILDE Filmpreis 2017" als "Bester Kinderfilm" unddreifach geehrt mit dem "GOLDENEN SPATZ" u.a. als "Bester Kinofilm", wurde auchdie Drehbuchautorin Natja Brunckhorst 2018 mit dem "Kindertiger" von VISION KINOund KiKA für das beste Kinderfilm-Drehbuch gewürdigt."Amelie rennt" ist eine deutsch-italienische Produktion von Lieblingsfilm GmbHin Koproduktion mit helios sustainable films GmbH, dem RundfunkBerlin-Brandenburg, dem Südwestrundfunk sowie dem Hessischen Rundfunk, inZusammenarbeit mit Sky Deutschland. Verantwortliche Redakteurinnen sind AnkeSperl (rbb), Anja Hagemeier (rbb), Margret Schepers (SWR) und Patricia Vasapollo(hr).Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kika-presse.de.