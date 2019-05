Amedeo Air Four Plus: Endlich!

Der Amedeo Air Four Plus-Kurs wird am 05.05.2019, 02:00 Uhr an der Heimatbörse London mit 100 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Handelsunternehmen und Distributoren".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,53 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Amedeo Air Four Plus damit 0,83 Prozent unter dem Durchschnitt (3,36 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 4,4 Prozent. Amedeo Air Four Plus liegt aktuell 1,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Amedeo Air Four Plus aktuell 8,25. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +6,24 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren". Amedeo Air Four Plus bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 168,75 und liegt mit 647 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren) von 22,6. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Amedeo Air Four Plus auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.