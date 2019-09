Amd Aktie: Kurs in Seitwärtsphase übergegangen!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Amd Aktie | ISIN:US0079031078 | WKN:863186

Nachdem der Aktienkurs am 11. Juni ein Hochpunkt bei 30 Euro ausgebildet hat, konnten die Bullen diese Zone nicht mehr überwinden. Vielmehr schwankt das Wertpapier nun schon über ein viertel Jahr in dem Bereich hin und her. Erste Trendindikatoren fangen bereits an eine bärische Situation widerzuspiegeln. Um das Chartbild deutlich ins Positive zu drehen,



