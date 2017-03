Amcor investiert für Kunden in Geschwindigkeit und Flexibilität

Weitere Suchergebnisse zu "Amcor":

Zürich (ots/PRNewswire) -Amcor Flexibles startet erste Investitionswelle inDrucktechnologien für das Europäische GesundheitswesenEuropäische Unternehmen des Gesundheitswesens erhalten durchAmcor's weitere regionale Investitionen in Drucktechnologien denZugang zu einem an ihren Verpackungsbedürfnissen ausgerichteten,flexiblen Druckservice mit schnelleren Reaktionszeiten.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/476315/Amcor_Logo.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/476314/Amcor_Flexibles.jpgVon der Auftaktinvestition in zwei hochmoderne Druckanlagen werdenin erster Linie die Gesundheitswesen-Märkte in Großbritannien, derSchweiz und Deutschland profitieren. Amcor Flexibles Kreuzlingen(Schweiz) erhält eine UV Flexo-Druckanlage und Amcor FlexiblesCramlington (Großbritannien) eine digitale Druckmaschine. BeideAnlagen werden 2017 die Produktion aufnehmen und eine vorherigeInvestition in eine neue Digitaldruckmaschine in Alzira (Spanien)ergänzen.Luca Zerbini, Vizepräsident für Marketing, Forschung & Entwicklungund Nachhaltigkeit, sagt, dass diese Investitionen mehr als einereine Kapazitätserweiterung bedeuten."Wir sind entschlossen, unsere Position als Toplieferant fürDruckdienstleistungen in dem sich schnell änderndenGesundheitswesen-Markt zu behaupten" sagt Herr Zerbini. "Mit derbreiteren technologischen Aufstellung und hochwertigem Service werdenwir uns noch besser für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mitunseren Kunden positionieren in Bereichen, die für diese äußerstwichtig sind: Flexibilität, Geschwindigkeit und Gesamtkosten."Die Druckanlagen ergänzen und verbessern an beiden Standorten dietechnischen Kompetenzen und den Kundenservice. Der Übergang zumDigitaldruck ist entscheidend, um den immer schnellerenMarktveränderungen und den wachsenden Anforderungen hinsichtlichpersonalisierter Arzneimittel gerecht werden zu können."Wir nutzen diese Gelegenheit auch zum Überdenken traditionellerLiefermodelle, um unseren Kunden eine unvergleichliche Flexibilitätund Vorteile bei den Gesamtkosten zu bieten", erklärt Paul Vega,Vizepräsident der Business Unit Pharma and Medical EMEA.Diese aktuellen Investitionen unterstreichen Amcor's langfristigesBekenntnis zum Ausbau seines pharmazeutischen Druckpotentials inEuropa sowie zu einer weiterhin vorausschauenden Einschätzung undBerücksichtigung der Kundenbedürfnisse. In Zukunft sind weitereInvestitionen geplant.https://www.linkedin.com/company/amcorhttps://twitter.com/amcorpackaginghttps://www.youtube.com/user/AmcorPackaginghttps://www.facebook.com/amcorlimitedInformationen zu Amcor:Amcor Limited (ASX: AMC; http://www.amcor.com) ist einWeltmarktführer für verantwortungsvolle Verpackungslösungen undbietet eine große Auswahl an flexiblen und starrenKunststoffverpackungen, die Produkte im Alltagverbraucherfreundlicher machen. 95 % des Absatzes fließt in dieNahrungsmittel-, Getränke- und Tabakindustrie sowie dasGesundheitswesen. Das Unternehmen beschäftigt über 31.000 Menschenweltweit und ist in mehr als 40 Ländern und an über 190 Standortenvertreten. Nähere Informationen unter http://www.amcor.com.https://www.amcor.com/about_us/media_centre/news/Amcor-Invests-for-Customer-Speed-and-FlexibilityPressekontakt:für weitere Informationen:Colin ReedMarketing and Strategy Director, Global Pharma and Medical EMEATel.: +49-172-6235863E-Mail: colin.reed@amcor.comKontakt für Presseanfragen:Florence RocqMarketing Communications Manager, Global Pharma and Medical EMEATel.: +33-1-57003619E-Mail: florence.rocq@amcor.comOriginal-Content von: Amcor, übermittelt durch news aktuell