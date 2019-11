Ambulanzflugzeug der DRF Luftrettung: Neuer Learjet fliegt ersten Einsatz nach Spanien (FOTO)

Rheinmünster (ots) - Am vergangenen Freitag ist der neue Lear 35 A Ambulanzjetder DRF Luftrettung zu seinem ersten Einsatz nach Vigo in Spanien abgehoben. Mitinsgesamt zwei Ambulanzflugzeugen holt die gemeinnützige Organisation Patientenaus dem Ausland zurück in ihre Heimat. Bei einem Spendenaufruf kamen über400.000 Euro zur Finanzierung des medizintechnischen Equipments zusammen.Seit wenigen Tagen ist der neue Lear 35 A Ambulanzjet der DRF Luftrettung unterder Kennung D-CDRF einsatzbereit, vergangenen Freitag startet er direkt zuseinem ersten Einsatz: An der Nordwestküste Spaniens in der Stadt Vigo befindetsich eine 84-jährige Urlauberin aufgrund von Wirbel- und Rippenbrüchen infolgeeines Autounfalls in medizinischer Behandlung und soll zur Weiterversorgungzurück in die Nähe ihres Wohnortes bei Genf in der Schweiz verlegt werden.Primär werden die beiden Ambulanzflugzeuge für die Rückholung erkrankter oderverletzter Fördermitglieder des DRF e.V. eingesetzt. Für eine optimaleAuslastung werden freie Kapazitäten auch Dritten angeboten. Am vergangenenFreitagvormittag machen sich daher Kapitän Udo Kordeuter und Copilot MichaelBobe gemeinsam mit Notfallsanitäter Lucas Tausendfreund und Notärztin EvelynBittner von Karlsruhe aus auf den Weg nach Spanien. Nach ca. 2,5 StundenFlugzeit setzt der Learjet bei strömendem Regen und heftigem Wind in Vigo auf.Mit dem bereits wartenden Krankenwagen macht sich die medizinische Crew direktauf den Weg ins Krankenhaus, um die Patientin abzuholen. Zurück am Flughafenhebt der Learjet nach kurzer Einladezeit wieder ab. In Genf trifft die D-CDRF umkurz nach 19 Uhr ein und die Patientin wird in Begleitung der medizinischen Crewins Krankenhaus gebracht. Im Anschluss kehrt der Ambulanzjet an den FlughafenKarlsruhe/Baden-Baden zurück und bringt seinen ersten Einsatz somit erfolgreichzum Abschluss.In den vergangenen Monaten erhielt der neue Learjet in der hauseigenen Werft amFlughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine neue Avionik und eine neue medizinischeAusstattung. Das Flugzeug wurde im Rot-Weiß der DRF Luftrettung lackiert sowiekomplett überprüft und vom Luftfahrtbundesamt abgenommen. "Besonders unserehochmoderne medizinische Ausrüstung ermöglichte unserer ersten Patientin - undauch allen noch folgenden - eine sichere und komfortable Rückholung", sagtTheresia Kneschke, Leiterin des Fördervereins DRF e.V., "Hierfür geht ein großesDankeschön an zahlreiche Fördermitglieder und Spender, die über 400.000 Euro fürdas medizintechnische Equipment gespendet haben."Die weltweiten Einsätze werden über die Einsatzzentrale der DRF Luftrettung amFlughafen Karlsruhe/Baden-Baden koordiniert. Sie ist rund um die Uhr erreichbar(Alarmtelefon: +49 (0) 711-701070). Für die fliegerische und medizinischeLogistik der Ambulanzflüge sind erfahrene Einsatzkoordinatoren zuständig. Sieverfügen neben sehr guten Fremdsprachenkenntnissen auch über flugbetrieblichesKnow-how, was für eine reibungslose Flugplanung, die Einholung vonLandeerlaubnissen und Überflugrechten sowie Verhandlungen mit Behörden undKrankenhäusern im Ausland notwendig ist. Aufgrund ihres geopolitischen Wissenskönnen sie die Lage in den anzufliegenden Ländern sehr gut einschätzen. VonVorteil ist außerdem die sehr gute Beziehung zu den Vertretungen derBundesrepublik Deutschland im Ausland. Im ersten Halbjahr 2019 wurden insgesamt122 Einsätze geleistet und dabei 37 verschiedene Länder angeflogen.Über die DRF LuftrettungDie 1972 in Echterdingen gegründete heutige DRF Luftrettung leistete im erstenHalbjahr 2019 insgesamt 20.662 Einsätze, davon 19.309 Einsätze von ihrenStationen in Deutschland aus. An 13 der 35 Stationen in Deutschland, Österreichund Liechtenstein sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an siebenStandorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum Einsatz.Zur DRF Luftrettung gehört seit 2001 auch die österreichische ARA Flugrettungmit zwei Stationen sowie seit 2019 die Northern HeliCopter GmbH (NHC), die andrei Stationen Einsätze in der Luft- und Wasserrettung leistet. Außerdem ist dieDRF Luftrettung im Netzwerk der AP³ Luftrettung an einer weiteren Station mitTag- und Nachtflugbetrieb in Balzers/Liechtenstein beteiligt. Darüber hinausholt die DRF Luftrettung mit eigenen Ambulanzflugzeugen Patienten aus demAusland zurück.Für den kontinuierlichen Ausbau ihrer überlebenswichtigen Aufgabe ist diegemeinnützige Luftrettungsorganisation auf finanzielle Unterstützung angewiesen.Weit über 400.000 Förderer weiß der DRF e.V. bereits an seiner Seite.Mehr Informationen unter www.drf-luftrettung.dePressekontakt:DRF LuftrettungRita-Maiburg-Straße 2D-70794 Filderstadtinfo@drf-luftrettung.deStefanie KappT +49 711 7007-2202stefanie.kapp@drf-luftrettung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60539/4454238OTS: DRF LuftrettungOriginal-Content von: DRF Luftrettung, übermittelt durch news aktuell