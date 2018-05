Ambulante Pflegedienste schlagen Alarm - Umfrage: Überall in Niedersachsen Aufnahmestopps und Vertragskündigungen

Hamburg (ots) - Niedersachsenweit nehmen viele ambulantePflegedienste derzeit keine neuen Patienten mehr an und kündigensogar bestehende Versorgungsverträge. Grund ist der gravierendeFachkräftemangel in der Pflege. Aktuellen Umfragen der Pflegebrancheunter den ambulanten Pflegediensten in Niedersachsen zufolge ist dieSituation so dramatisch wie nie zuvor. Die Zahlen liegen dem NDRRegionalmagazin "Hallo Niedersachsen" exklusiv vor.Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, in dergroße Pflegeanbieter wie Diakonie, Caritas und der Paritätischezusammengeschlossen sind, hatte ihre 400 ambulanten Dienste zu einerRückmeldung über die Monate Februar, März und April aufgefordert.Rückmeldungen bekam sie von rund einem Viertel der Dienste. DasErgebnis: In rund 1700 Fällen wurden Anfragen von Pflegebedürftigenabgelehnt. In diesen Fällen konnten die Pflegedienste den Wunsch nacheiner ambulanten Pflege nicht erfüllen. In 63 Fällen mussten sogarbestehende Pflegeverträge gekündigt werden. Die Angehörigen dieserPflegebedürftigen mussten damit die ambulante Pflege selbstübernehmen.Der mit 600 Mitgliedern größte private Verband, der "Bundesverbandprivater Anbieter sozialer Dienste" (bpa), bestätigt das auf Anfragevon "Hallo Niedersachsen": "Wir gehen im Schnitt von achtunversorgten Menschen pro Pflegedienst aus. Die Situation spitzt sichrasant zu", sagt Henning Steinhoff, Leiter der GeschäftsstelleNiedersachsen. Das Phänomen sei vor zwei Jahren erstmals aufgetreten.Nach der jüngsten Landesstatistik von 2015 werden in Niedersachsenetwa 80.000 Menschen von einem ambulanten Pflegedienst der FreienWohlfahrtspflege oder einem privaten Dienst versorgt. DieWohlfahrtsverbände räumen ein: Die durchgeführte Umfrage sei zwarnicht im wissenschaftlichen Sinne repräsentativ, sie zeige alsMomentaufnahme aber den dringenden Handlungsbedarf auf. Sie fordernnun einen "Pflegepakt" aller Akteure und appellieren an die Politik,konkrete Hilfe auf den Weg zu bringen. Es gehe vor allem darum,dauerhaft Fach- und Hilfskräfte zu gewinnen, Pflege besser zubezahlen und umfassender zu würdigen, auch wenn es um vermeintlich"unproduktive Zeit" für Gespräche mit Patienten gehe. Außerdemmüssten die Pflegedienste von bürokratischem Aufwand entlastetwerden.Weitere Informationen unter www.NDR.de/niedersachsenVerwendung der Meldung frei bei Nennung der Quelle "NDR HalloNiedersachsen"Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkFür Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion von "HalloNiedersachsen" (Tel. 0511 988 - 2410).http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell