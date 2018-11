Ambulante Geburt: Wichtige Untersuchungen organisieren (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Manche Paare entscheiden sich für eine ambulante Geburt undverlassen die Klinik mit Baby nur ein paar Stunden nach derEntbindung. In diesem Fall müssen die Eltern Termine für diewichtigen Untersuchungen, die in den ersten Tagen anstehen undnormalerweise in der Klinik stattfinden, selbst organisieren. Dazugehören die U2 (dritter bis zehnter Lebenstag), dasNeugeborenen-Screening (innerhalb der ersten drei Tage) und dasHör-Screening (in den ersten vier Tagen). "Schon vor der Entbindungsollten diese Termine mit einem Kinderarzt abgesprochen werden",empfiehlt Dr. Lars Hellmeyer, Chefarzt der Klinik für Geburtsmedizinund Gynäkologie am Vivantes-Klinikum in Berlin, im Apothekenmagazin"Baby und Familie". Und Andrea Hagen-Herpay, beratende Hebamme beimDeutschen Hebammenverband, fügt hinzu: "Besprechen Sie, ob der ArztHausbesuche macht. Denn für Mutter und Kind bedeutet dies wenigerStress." Schon wenige Stunden nach der Entlassung aus der Kliniksollte die Nachsorge-Hebamme zum ersten Hausbesuch kommen. Sieüberprüft laut Hagen-Herpay "in den darauffolgenden Tagen regelmäßig,ob es Mutter und Kind gut geht".Im aktuellen "Baby und Familie"-Heft finden Leserinnen und Leserweitere praktische Tipps sowie eine "Checkliste ambulante Geburt".Sie kann auch heruntergeladen werden unterwww.baby-und-familie.de/magazin.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 11/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell