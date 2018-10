Ambrosia führt Amazon Alexa Skill Follow BluCon zur Kontrolle von Glukosewerten unterwegs ein

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Spracherkennungs-App unterstützt Pflegende dabei,Glukose-Sensormesswerte von FreeStyle Libre und FreeStyle Libre Provon Abbott problemlos zu verfolgen.San Francisco (ots/PRNewswire) - Ambrosia Systems, einwachstumsstarkes medizintechnisches Unternehmen, gab heute dieEinführung seiner Voice-App Follow BluCon bekannt, mit deren Hilfesich die Glukosewerte von Diabetespatienten weltweit kontrollierenlassen. Die App, die in Amazon Alexa integriert ist, kann durch eineneinfachen Sprachbefehl aktiviert werden. Das erleichtert Pflegenden,die FreeStyle Libre und FreeStyle Libre Pro Sensor von Abbott nutzen,die Glukosewerte der Patienten zu verfolgen, ohne sie zu kontaktierenoder regelmäßig die Daten über eine mobile App lesen zu müssen.Ambrosia hat ein gesamtes Ökosystem für die kontinuierlicheGlukosewertkontrolle (CGM) geschaffen - von einem eigenshergestellten Gerät für die Übertragung der Sensormesswerte über einemobile App bis hin zur aktuellen Voice-App. Nutzer könnenGlukosewerte jetzt schnell anhand eines einfachen Sprachbefehlserhalten. Die FollowBluCon-App zeigt die Glukosewerte nicht nur infünfminütigem Abstand an, sie liefert auch Trenddaten."Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Wegen, die espflegenden Angehörigen vereinfachen, die Glukosewerte ihrer Lieben zuverfolgen," sagte Piyush Gupta, Geschäftsführer von Ambrosia Systems."Wir freuen uns, unseren Nutzern mit der neuen Alexa Skill eine nochkomfortablere Handhabung zu bieten," sagte er weiter.Haftungsausschluss:FreeStyle Libre ist eine Marke der Abbott Diabetes Care Inc.Ambrosia Systems Inc. steht in keiner Weise in Beziehung zu AbbottDiabetic Care oder Abbott Laboratories.Informationen zu Ambrosia SystemsAmbrosia Systems (https://www.ambrosiasys.com/) ist einwachstumsstarkes medizintechnisches Unternehmen, das gezielttechnologische Lösungen entwickelt, die einfach zu bedienen undkostengünstig sind. Wir stellen Geräte her, die viele verschiedeneArten von Tags der Nahfeldkommunikation (NFC) lesen und Informationenan mobile Vorrichtungen oder Telefone mithilfe einerBluetooth-Verbindung übertragen können. Unsere Produkte funktionierengleichwertig auf iPhone, Android Phone, iPod, Apple Watch oderAndroid Watch.Im Gesundheitswesen arbeiten unsere Produkte und Apps mit demNFC-basierten Sensor FreeStyle Libre von Abbott zusammen, umPatienten dabei zu helfen, die Glukosewerte kontinuierlich über ihrMobiltelefon in fünfminütigem Abstand zu beobachten. Diekostengünstige NightRider BluCon wird derzeit in über 100 Ländernweltweit verwendet. Für weitere Informationen besuchen Sie bittewww.ambrosiasys.com oder folgen Sie uns über @Ambrosia_Sys.Pressekontakt:e:Vereinigte StaatenMia FlahertyAmbrosia SystemsTel: +1-415-293-8242E-Mail: mia.flaherty@ambrosiasys.comIndienSandhya RaoAmbrosia SystemsTel: +91 7022998647E-Mail: Sandhya.Rao@ambrosiasys.comOriginal-Content von: Ambrosia Systems, übermittelt durch news aktuell