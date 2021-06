Ambrose Crofton (J.P. Morgan): Wann droht die Überhitzung?

27.05.2021 – Die Volkswirtschaften der großen Industrieländer sind dank steigender wirtschaftlicher Aktivitäten im Aufschwung. Erfolgreiche Impfkampagnen haben den Weg für eine scheinbar nachhaltige Wiederbelebung der Wirtschaft in den USA und in Großbritannien geebnet. Auf dem europäischen Festland sind die Impfprogramme zwar schleppender angelaufen, nehmen nun aber an Fahrt auf und sorgen für rückläufige Covid-19-Infektionszahlen. Damit sind in der zweiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung