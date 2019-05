"Ambition 2039": Daimler setzt auf CO2-neutrale Mobilität (AUDIO)

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Stuttgart (ots) -Der zukünftige Vorstandsvorsitzende Ola Källenius kündigt"Transformation zur emissionsfreien Mobilität" anEXKLUSIV-INTERVIEW OLA KÄLLENIUSAnmoderation:Am 22. Mai wird Ola Källenius, derzeit noch Vorstand Forschung undEntwicklung der Daimler AG, Nachfolger von Dieter Zetsche alsVorstandsvorsitzender des Stuttgarter Konzerns. Heute hat er schon soetwas wie eine Regierungserklärung abgegeben. Unter der Überschrift"Ambition 39" stellte er bei einem Pressegespräch die Ziele für denPkw-Bereich vor. Im Exklusiv-Interview erläutert Källenius seineStrategie und seine Vision der CO2-Vermeidung entlang der gesamtenWertschöpfungskette:1. Herr Källenius, welchen Stellenwert hat die Nachhaltigkeit inder Daimler AG?Eine nachhaltige Geschäftsstrategie hat für uns einen sehr hohenStellenwert. Die Marke Mercedes-Benz steht für ein Versprechen derZukunft, und da ist das Thema Nachhaltigkeit für uns unabdingbar.(0'12)2. Sie nennen die Strategie "Ambition 39" - was genau nehmen Siesich vor?Die Strategie Ambition 2039 ist die Ambition, in 20 Jahren unsereNeuwagenflotte bei Mercedes-Benz Pkw auf CO2-Neutralität umzustellen.(0'10)3. CO2-Neutralität innerhalb von 20 Jahren ist ambitioniert. Wiesieht Ihre Strategie beim emissionsfreien Pkw aus?Man kann heute nicht exakt sagen, welche Technologie in 20 Jahrendie Technologie ist, die dieses Rennen gewinnt. Aber die Ambition istKarbonneutralität. Die Technologien, an denen wie arbeiten, sindbatterieelektrische Fahrzeuge, dazu auch die Plug-in Hybride sowieauch die Brennstoffzelle. Und da muss man technologieneutral an dieseThematik rangehen. Und wer weiß, vielleicht kommen sogar diesynthetischen Kraftstoffe, dass für einen Plug-in Hybrid auch dieletzten Kilometer mit einem CO2-freien Kraftstoff gefahren werdenkönnen. (0'20)4. Sie treiben auch die CO2-neutrale Produktion voran. Wie grünkann denn eine Pkw-Produktion werden und mit welchen Maßnahmen?Wir haben schon vor Jahren angefangen, den CO2-Footprint vonunserer Produktion zu reduzieren. Und jetzt haben wir uns das Zielgesetzt bei Mercedes Pkw, dass wir bis Ende 2022 zunächst in Europaalle unsere Pkw-Werke CO2-neutral stellen wollen. Ein gutes Beispielist die neue Fabrik, die wir jetzt hier in Sindelfingen bauen, diesogenannte Factory 56, wo wir ab nächstem Jahr die neue S-Klassebauen werden. Von Anfang an ist diese Fabrik CO2-neutral. (0'26)5. Werden Sie das auch von Ihren Lieferanten einfordern?Wir wollen unsere Lieferanten ermutigen, mit uns auf diese Reisezu gehen. Wir werden zunächst für Transparenz sorgen, dass wirzeigen, die Teile, die wir einkaufen, welchen CO2-Footprint sie habenund dann mit unseren Lieferanten Ziele vereinbaren, wie man diesenCO2-Footprint reduzieren kann. (0'16)6. Wie wichtig sind bei Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie die Kunden?Die Kunden erwarten von Mercedes-Benz ein Versprechen der Zukunft.Diese nachhaltige, individuelle Mobilität, die unsere Gründervätererfunden haben, ist für unsere Kunden, glauben wir, sehr, sehrwichtig. (0'13)Abmoderation:Daimler-Vorstand Ola Källenius im Exklusiv-Interview. Derzukünftige Vorstandsvorsitzende hat heute die Strategie "Ambition2039" vorgestellt.Pressekontakt:Mercedes-Benz: Jörg Howe, 0711 17-41341Katja Bott, 0711 17-75841all4radio: Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0Original-Content von: Daimler AG, übermittelt durch news aktuell