Ambiente 2020 beginnt morgen: Wohntrend Poesie fürs Wohnzimmer / Blühende Beistelltische und Schmetterlinge an der Wand / Tierische Deko / Gemütlich: neue Lösungen für die Bar daheim (FOTO)

Im Mittelpunkt stehen in diesem Frühjahr dekorativeAccessoires im XL-Format und Tiermotive wie ein Vogelstrauß oder Hase jeweilsals Tischleuchte. Weil die Geselligkeit daheim eine immer größere Rolle spielt,hat sich das Kreativteam neue Lösungen für eine Hausbar einfallen lassen, wieetwa ein kompaktes Wandregal mit Flaschenhaltern, Fächern und herausklappbaremTresen oder eine Konsole in Form eines Vintage Motorrads mit Glashaltern stattZylindern.Minimalistisch, natürlich oder exzentrisch, wie in der Mode ist jetzt auch beimEinrichten alles erlaubt. Die neuen Trends der internationalen Marke KARE helfenalle Wohninteressierten, im Dschungel der Stilvielfalt den eigenen Look zufinden. Die Einrichtungsexperten empfehlen, auf wertige Möbelstücke zu setzenanstelle von kurzlebiger Massenware und sie trendy und individuell zuinszenieren. Dafür stellen sie auf der Messe Ambiente unzählige Wohnarrangementsvor, für jeden Geschmack und Geldbeutel.Bei den Münchner Möbelmachern finden sich die perfekten Inspirationen jenseitsaustauschbarer Massenprodukte, Lösungen für Wohnzimmer und Co., die das Zuhausezu einem großartigen Ort machen. Die kompakten Wohnideen von KARE machen dasThema Einrichten nicht zur Last, sondern zur Lust und bezaubern mit ihremsinnlichen Design. Egal, ob für die Bewohner eines Mini-Apartments oder für dasMehr-Generationen-Haus.Gillie & Marc: Kunststücke für jedenDie Arbeiten der beiden australischen Künstler sind ein Aufruf für dasfriedliche Miteinanders von Mensch und Tier und das Bewahren der Natur. In einerExklusivkooperation hat das Paar für KARE die Figuren "Gangster Dog" und"Gangster Rabbit" entworfen, eine Adaption ihre bekannten Werke "Dogman" und"Rabbitgirl", die Mensch und Tier zu einem Wesen vereinen.