München (ots) -Amazon lädt noch bis zum 6. Oktober unter Amazon.de/foap zurTeilnahme am Gewinnspiel "Face of Amazon Pets 2019" ein. StolzeHaustierbesitzer können Bilder und Videos ihrer geliebten Tiere aufTwitter, Instagram und Facebook mit dem Hashtag #amazonpets2019veröffentlichen und erklären, warum ihr Haustier das nächste Gesichtvon Amazon Pets sein sollte. Zu den gesuchten Gesichtern gehörenHunde, Katzen, Vögel, Fische, Kleintiere, Pferde und Reptilien. Dertierische Gewinner - ausgewählt von einer Jury aus Haustierexperten -bekommt ein professionelles Foto-Shooting und wird anschließend alsoffizielles Gesicht des Amazon Haustier Shops unterhttps://Amazon.de/haustier auftreten. Darüber hinaus gibt es für denGewinner und seinen Besitzer einen Amazon-Geschenkgutschein im Wertvon 1.000 Euro. Die Favoriten der einzelnen Tierkategorien erhalteneinen Amazon-Geschenkgutschein im Wert von 200 Euro.Anlässlich des Wettbewerbs hat Amazon zudem eine Studie* mit 1.500deutschen Haustierbesitzern in Auftrag gegeben. Die Ergebnissezeigen, dass das eigene Haustier einen sehr hohen Stellenwert hat:Fast jeder fünfte deutsche Haustierbesitzer ist demnach bereitsumgezogen, um seinen Vierbeiner glücklich zu machen. Auch denGeburtstag der Haustiere wollen fast die Hälfte (46 Prozent) derBesitzer besonders begehen. 59 Prozent kaufen zum besonderen Anlassneues Spielzeug, 14 Prozent backen extra einen Kuchen und für 8Prozent ist die Geburtstags-Party für das geliebte Haustier ein Muss.Als stolze Frauchen und Herrchen senden 12 Prozent der deutschenHaustierbesitzer auch Geburtstagskarten oder Geschenke von ihrenHaustieren an ihre Freunde und Familie. Seit Beginn desSocial-Media-Wettbewerbs können Haustierbesitzer zudem unterhttps://Amazon.de/haustier ein Haustier-Profil für ihr Tier anlegenund erhalten dadurch personalisierte Produktempfehlungen und Angebotefür Tiernahrung, Leckereien, Gesundheitsprodukten, Spielzeug,Accessoires und Pflegeprodukte.Mehr Informationen zum Face of Amazon Pets 2019-Wettbewerb gibt esunter https://Amazon.de/foap.*Für die Studie im Auftrag von Amazon hat OnePoll 1.500 deutscheHaustierbesitzer im Zeitraum vom 30. August bis 5. September 2019befragt.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell