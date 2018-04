Amazons Börsenrally macht Jeff Bezos zwölf Milliarden Dollar reicher

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der reichste Mensch der Welt ist auf einen Schlag noch viel reicher geworden.



Das Vermögen von Amazon -Chef Jeff Bezos stieg in der Nacht auf Freitag nach Schätzungen des Bloomberg Billionaires Index um 12 Milliarden auf 134 Milliarden Dollar (111 Mrd Euro). Grund ist der nachbörsliche Kursanstieg der Amazon-Aktie nach den starken Quartalszahlen, die der US-Onlinegigant am Donnerstag vorlegte. Bezos profitiert als Großaktionär persönlich stark von Kursanstiegen des Papiers.