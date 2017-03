Amazons Antwort auf REWE & Co: Der Lieferservice "Fresh" steht in den Startlöchern

Ein Artikel über Amazon. Schönes Thema! Wie so oft google ich erstmal nach den neuesten Nachrichten über den Versandhändler. Und da gibt es so einige: “Amazon: Marktführer beim Klamotten-Shoppen”, “Amazon verhandelt über Bundesligarechte” und “Amazon greift Deutsche Supermärkte an”. Aus all diesen Schlagzeilen, die jede für sich einen Hintergrundartikel verdient...