Amazon zieht an!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Leonhard Kringel, dass Amazon auch zum Jahresende mit Rabatten punkten will. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Auch nach dem Weihnachtsgeschäft soll es bei Amazon mit voller Fahrt weitergehen. Die Entwicklung! Amazon hat für das restliche Jahr seine „Winter-Angebote“ gestartet, die bis zum 31. Dezember mit minütlich neuen Rabatten locken – zum Jahresende auch auf digitale ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.