Amazon zettelt Preiskrieg an!

Liebe Leser,

mit dem Beginn der aktuellen Woche und dem Abschluss des Whole Foods Deals hatte Amazon wie angekündigt die Preise für mehrere Produkte in den Whole Foods Stores drastisch gesenkt. Laut dem Wall Street Journal wurden die Preise im Schnitt um 43 % niedriger angesetzt. Aktien der Wettbewerber Walmart und Kroger sind erneut eingebrochen. Dass man bei Amazon so aggressiv im Preiskampf vorgehen würde, kam für viele unterwartet.

Neben Preissenkungen auch andere Incentives

Doch nicht nur die Preissenkung in den Whole Foods Läden wurde angekündigt, sondern man denkt offen darüber nach, Rabatte und andere Benefits für Amazon Prime-Kunden anzubieten. Darüber hinaus sollen auch Online-Käufe für Kunden möglich gemacht werden, die ihre Ware selbst abholen möchten. Speziell hierfür sind Schließfächer in ausgewählten Stores geplant. Das Ziel ist es, mit Amazon Whole-Foods so schnell wie möglich der nach Umsatz fünftgrößte Lebensmittelhändler in den USA zu werden.

Die Masse soll es richten

Die Strategie ist eindeutig. Preissenkungen sowie andere Incentives sollen zunächst die Masse in die Stores bringen. Da jedoch nicht alle Produkte beim Preis attraktiver gemacht werden, erhofft man sich auf der anderen Seite, auch bei den höher bepreisten Produkten insgesamt steigende Umsätze.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.